Мілан побореться за форварда Сантоса Жорже

Новини спорту:Талановитий бразилець може перебратися в Серію А.

Юний нападник бразильського Сантоса Кайо Жорже цікавить не тільки Ювентус, але і Мілан, представники якого готові поборотися за гравця.

Россонері можуть запропонувати 18-річному нападнику місце в своїй команді, а переговори між Міланом і агентом Жорже Джуліано Бертолуччі вже стартували.

Кайо Жорже – вихованець Сантоса. У минулому сезоні він провів за клуб лише 22 хвилини в чемпіонаті Бразилії. Його контракт розрахований до грудня 2021 року.

На рахунку 18-річного гравця 10 матчів у складі збірної Бразилії U-17, за яку він встиг забити 6 м’ячів.

Мілан знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, призупиненого через пандемію коронавірусу.