Ювентус готовий віддати Маттіа Де Шильйо у Барселону в обмін на Тодібо

Новини спорту:У Турині не розраховують на футболіста.

Керівництво Ювентуса готове розлучитися з захисником Маттією Де Шильйо, відправивши футболіста в Барселону. Натомість туринці хочуть отримати Жан-Клера Тодібо. Між клубами тривають переговори.

В даний момент Тодібо виступає на правах оренди за Шальке, але гельзенкірхенський клуб навряд чи дозволить собі викупити француза за 25 мільйонів євро, прописаних в угоді.

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Сарри не розраховує на Маттію Де Шильйо в своїх рядах, через що повідомлялося, що його можуть включити в угоду по Артуру.

У поточному сезоні 27-річний Маттіа Де Шильйо зіграв в 12 матчах за Ювентус, не відзначившись результативними діями. Тодібо провів 8 матчів у складі Шальке.

Чемпіонати Італії та Іспанії призупинені через пандемію коронавірусу, їх планують відновити в червні.