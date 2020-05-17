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Ювентус готовий віддати Маттіа Де Шильйо у Барселону в обмін на Тодібо

Ювентус готовий віддати Маттіа Де Шильйо у Барселону в обмін на Тодібо
14:40 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:У Турині не розраховують на футболіста.

Керівництво Ювентуса готове розлучитися з захисником Маттією Де Шильйо, відправивши футболіста в Барселону. Натомість туринці хочуть отримати Жан-Клера Тодібо. Між клубами тривають переговори.

В даний момент Тодібо виступає на правах оренди за Шальке, але гельзенкірхенський клуб навряд чи дозволить собі викупити француза за 25 мільйонів євро, прописаних в угоді.

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Сарри не розраховує на Маттію Де Шильйо в своїх рядах, через що повідомлялося, що його можуть включити в угоду по Артуру.

У поточному сезоні 27-річний Маттіа Де Шильйо зіграв в 12 матчах за Ювентус, не відзначившись результативними діями. Тодібо провів 8 матчів у складі Шальке.

Чемпіонати Італії та Іспанії призупинені через пандемію коронавірусу, їх планують відновити в червні.

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Все по темі:

Барселона, Ювентус, Маттіа Де Шильйо, Тодібо.
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