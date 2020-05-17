Ліверпуль запропонував півзахисникові Чірівельї п’ятирічний контракт

Новини спорту:Нинішня угода іспанця з Червоними закінчується влітку.

Ліверпуль запропонував п’ятирічний контракт півзахиснику Педро Чірівельї. Нинішня угода іспанця з Червоними закінчується в кінці червня, при цьому клуб має можливість продовжити угоду гравця до фактичного кінця сезону.

Чірівелья, якому 23 травня виповниться 23 роки, поки не прийняв рішення про своє майбутнє. Повідомляється, що іспанцем цікавиться французький Нант і шотландський Рейнджерс.

Педро Чірівелья в поточному сезоні виступає за дублюючий склад Ліверпуля. Хавбек провів 19 матчів за Червоних у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

Чемпіонат Англії був припинений в березні через пандемію COVID-19. Ліверпуль пішов на перерву в якості лідера Прем’єр-ліги з 25-очковим перевагою над Манчестер Сіті. Сезон в АПЛ планують відновити 12 червня.