Григорчук розповів про власні умови щодо тренерської роботи в Україні

Український наставник Роман Григорчук зізнався, що скучив за роботою тренером після здобуття чемпіонства з казахською "Астаною" наприкінці 2019-го.
55-річний коуч хотів би очолити український клуб.
Так, звичайно, я готовий до роботи в Україні. Але тільки в команді, яка має амбітні плани, прагне грати в єврокубках.
Я хотів би здійснити свою мрію: вийти зі своєю командою в груповий етап Ліги чемпіонів.
Футбольне життя має сенс, коли воно повноцінне. Якщо ти можеш реалізуватися і досягати таких перемог, які запам'ятовуються на все життя.