Григорчук розповів про власні умови щодо тренерської роботи в Україні

Новини спорту:Готовий, але є одне "але".

Український наставник Роман Григорчук зізнався, що скучив за роботою тренером після здобуття чемпіонства з казахською "Астаною" наприкінці 2019-го.

55-річний коуч хотів би очолити український клуб.

Так, звичайно, я готовий до роботи в Україні. Але тільки в команді, яка має амбітні плани, прагне грати в єврокубках.

Я хотів би здійснити свою мрію: вийти зі своєю командою в груповий етап Ліги чемпіонів.

Футбольне життя має сенс, коли воно повноцінне. Якщо ти можеш реалізуватися і досягати таких перемог, які запам'ятовуються на все життя.