Скачать
Понеділок, 18.05.2020
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Известный украинский баскетболист впал в кому
Известный украинский баскетболист впал в кому
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш

Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями

Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
07:47 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Молодіжної команди.

Першу серйозну після карантину роботу виконали "біло-зелені". Хорватські легіонери, півзахисники Пуцлін і Шехіч мають прибути в України вже сьогодні.

Поки ж тренери висловлюють задоволення від того, що хлопці дослухалися рекомендацій щодо самопідготовки у період паузи, викликаної пандемією коронавірусу, тому поновлення тренувального циклу для них не буде аж надто тяжким.

Навантаження зростатимуть поступово, поки ж "ворскляни" працюватимуть у режимі щоденних одноразових тренувань на полях своєї заміської бази.

Венгер прокоментував "футбол без глядачів"

У програмі підготовки до відновлення сезону 2019/2020, зокрема, чимало бігової роботи, вправ на витривалість та координацію, аеробіка і робота з м’ячем.

Також клуб "Ворскла" підписав угоди з молодими гравцями, які, виступали за юнацьку та молодіжну команди "біло-зелених" й прогресують семимильними кроками. Підписи під угодами терміном на 3 роки поставили 18-річний гравець атакувальної ланки Данило Кравчук та 17-річний оборонець Євген Павлюк.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ворскла, Футбол, Тренування, Гравці.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
02 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
03 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся