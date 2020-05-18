Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями

Новини спорту:Молодіжної команди.

Першу серйозну після карантину роботу виконали "біло-зелені". Хорватські легіонери, півзахисники Пуцлін і Шехіч мають прибути в України вже сьогодні.

Поки ж тренери висловлюють задоволення від того, що хлопці дослухалися рекомендацій щодо самопідготовки у період паузи, викликаної пандемією коронавірусу, тому поновлення тренувального циклу для них не буде аж надто тяжким.

Навантаження зростатимуть поступово, поки ж "ворскляни" працюватимуть у режимі щоденних одноразових тренувань на полях своєї заміської бази.

У програмі підготовки до відновлення сезону 2019/2020, зокрема, чимало бігової роботи, вправ на витривалість та координацію, аеробіка і робота з м’ячем.

Також клуб "Ворскла" підписав угоди з молодими гравцями, які, виступали за юнацьку та молодіжну команди "біло-зелених" й прогресують семимильними кроками. Підписи під угодами терміном на 3 роки поставили 18-річний гравець атакувальної ланки Данило Кравчук та 17-річний оборонець Євген Павлюк.