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Венгер прокоментував "футбол без глядачів"

Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
00:19 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Однак це кращий варіант завершити сезон в даний момент.

Глава відділу ФІФА з глобального розвитку Арсен Венгер вважає, що матчі без уболівальників завдадуть шкоди футболу, якщо ця практика затягнеться надовго.

“Ви не можете уявити цілий сезон без глядачів. Але це кращий спосіб отримати результат в кінці нинішнього сезону”, – сказав колишній тренер Арсеналу.

“У нас немає ліків, щоб люди змогли ходити на стадіони в середині липня. Є недавній приклад Італії, де фанати спровокували катастрофу. Спершу ми повинні переконатися, що це буде безпечно з медичної точки зору”.

Венгер був серед прихильників впровадження п’яти замін на решту матчів сезону. Француз вважає, що цей захід дозволить клубам уникнути надмірного навантаження на основний склад.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив про плани завершити європейський сезон в серпні. У Союзі розглядають варіанти проведення матчів європейських змагань без глядачів і за умови активного тестування їх учасників на коронавірус.

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Арсен Венгер, ФИФА, Футбол.
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