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Григорчук: Готовий очолити українську команду з серйозними амбіціями

Григорчук: Готовий очолити українську команду з серйозними амбіціями
10:15 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Спеціаліст погодиться тренувати тільки той клуб, який прагне грати в єврокубках.

55-річний український тренер Роман Григорчук, який зараз перебуває у творчій відпустці, розповів про плани на майбутнє.
 - Чи готові знову працювати в Україні?
- Так, звичайно. Але тільки в команді, яка має амбітні плани, прагне грати в єврокубках. Я хотів би здійснити свою мрію: вийти зі своєю командою до групового турніру Ліги чемпіонів. Футбольне життя має сенс, коли воно повноцінне. Якщо ти маєш можливість реалізуватися і досягати таких перемог, які запам'ятовуються на все життя.
 - Творча відпустка - час постажуватися в інших клубах?
- Навчання не має кордонів. Намагаюся постійно навчатися і розвиватися. Варіант зі стажуванням не виключаю, хоча гостру необхідність в цьому не відчуваю. Більш важливим для мене зараз - є можливість і достатньо часу для об'ємної роботи. Я можу в повній мій систематизувати всі свої ідеї та напрацювання. Цим буду займатися.
 - Чому в Україні так мало довіряють молодим тренерам?
- Молодий тренер повинен «прорубати» собі дорогу наверх. Показати якість власної роботи в командах нижчого класу, заявити про свої амбіції. Інший шлях ми бачимо на прикладі «Челсі». Коли керівництво клубу призначило, молодого тренера Френка Лемпарда, який був легендою клубу, - сказав фахівець.
Протягом кар'єри Григорчук тренував «Дінабург», «Вентспілс», запорізький «Металург», «Чорноморець», «Габалу» і «Астану». 

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Футбол, Григорчук, Роман Григорчук, Україна.
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