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Міккель Дуеленд: Із фізичною формою проблем немає

Міккель Дуеленд: Із фізичною формою проблем немає
10:41 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Півзахисник «Динамо» висловився про повернення чемпіонату.

Півзахисник «Динамо» Міккель Дуелунд розповів, як сприймаються повноцінні тренування після тривалого часу, проведеного на карантині, та скільки часу знадобиться, щоб підготуватися до поновлення чемпіонату.

- Як організм реагує на перші повноцінні тренувальні дні?
- Жодного дискомфорту не відчуваю. Навпаки, дуже приємно нарешті повернутися до тренувань разом з усіма. Я посилено займався вдома на карантині, виконував різні вправи, щоб підтримувати форму, і зараз почуваюся прекрасно.

- Чи відрізняється підготовка від того, як працюєте на передсезонних зборах?
- Так, значно відрізняється. На зборах у нас є багато часу, щоб, не форсуючи підготовку, підійти до офіційних матчів. Зараз же в нашому розпорядженні лише два тижні, за які необхідно і набрати кондиції, і згадати все те, що відпрацьовувалося до паузи.

- Якщо виходити з досвіду зборів – скільки треба часу, щоб добре підготуватися?
- З фізичною формою проблем жодних немає, лише треба у тренувальному процесі згадати ігрові та тактичні напрацювання. Думаю, тижня – днів десяти вистачить для цього.

- Чи готові психологічно грати без глядачів?
- Звичайно, буде важко налаштуватися на ігри без присутності глядачів. Але ми маємо розуміти, що попереду в нас 11 матчів, в яких треба викластися по максимуму, щоб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

- «Динамо» вийшло до півфіналу Кубка України, і є шанс через п'ять років повернути трофей до Києва...
- Для нас дуже важливо завоювати трофей. У цьому розіграші ми вибили нашого головного суперника, донецький «Шахтар», і тепер усі горять бажанням дійти до вирішального матчу та перемогти у ньому. Вболівальники «Динамо» зачекалися трофея, який ми просто зобов'язані повернути до Києва.

Раніше Дуелунд спростував інформацію про те, що може покинути «Динамо».

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Все по темі:

ФК Динамо К, Спорт, Футбол, Міккель Дуеленд, Фізична форма.
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