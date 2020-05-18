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Коноплянка поділився враженнями від карантину

Коноплянка поділився враженнями від карантину
15:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Футболіст зізнався, що це був складний період.

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка розповів, як проводив час на карантині.

Гравець дав коментар в ефірі програми "Великий футбол".

"Що робив на карантині? Та взагалі я посивів. І хотілося вистрибнути з вікна. Ми знайшли собі заняття в сім'ї: ловили метеликів в лісі. Я з сачком бігав. А потім випускали їх в будинку. На карантині у нас було все. Мене як заново батьки записали на футбол, склалося таке враження", - сказав Коноплянка.

Також вінгер обговорив свою кар'єру - в минулому Коноплянка міг опинитися в чемпіонаті Англії:

"Зрив трансферу в "Ліверпуль"? А чого зараз жаліти? Вже нічого не повернеш. Якби це було вчора, може бути, я б ще згадував і трошки пустив сльозу. Але коли пройшло стільки часу - я не бачу сенсу. Тим більше, що я пройшов вдалий етап з "Севільєю", виграв Лігу Європи. Це непередавані емоції. А який колектив був - я б повернувся в Іспанію прямо завтра. Нехай мене депортують туди, тому що це непередавані відчуття".

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Все по темі:

Карантин, Футболист, Євген Коноплянка, Півзахисник донецького "Шахтаря", Враження.
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