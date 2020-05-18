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Ювентус підпише новий контракт з Дібалою до 2025 року

Ювентус підпише новий контракт з Дібалою до 2025 року
15:48 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Зарплата аргентинця буде збільшена.

Ювентус і нападник Пауло Дібала домовилися про продовження контракту. Нова угода аргентинця зі Старою синьйорою буде розрахована до червня 2025 року.

Згідно з новою угодою зарплата Дібали буде збільшена. Зараз аргентинець отримує 7,5 мільйона євро в рік. Також в контракті гравця будуть прописані бонуси.

Раніше повідомлялося, що Дібала хоче підвищення зарплати в Ювентусі до 12 мільйонів євро за сезон, в той час як пропозиція туринців – 9 мільйонів євро + бонуси.

Нагадаємо, що на початку травня Дібала вилікувався від коронавірусу. Вперше COVID-19 діагностували у форварда 21 березня.

Чинний контракт Дібали з Ювентусом закінчується в червні 2022 року. У нинішньому сезоні нападник провів 34 матчі за Стару синьйору, відзначившись 13 голами і 12 результативними передачами.

Ювентус лідирує в Серії А, випереджаючи Лаціо на одне очко. Чемпіонат Італії планують відновити 13 червня.

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Контракт, Ювентус, Пауло Дибала, Нападник.
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