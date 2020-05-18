У Глазго готові прийняти Євро-2021

Новини спорту:Про це повідомила прес-служба Шотландської футбольної асоціації

Оргкомітет чемпіонату Європи в Глазго підтвердив готовність провести матчі Євро в 2021 році, повідомляє прес-служба Шотландської футбольної асоціації. Турнір, який повинен пройти в 12 містах 11 країн Європи, був перенесений з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Раніше в британських ЗМІ з'явилася інформація, що Шотландія може відмовитися від проведення Євро-2020 в 2021 році.

Остаточне оголошення господарів Євро відбудеться 27 травня. У Глазго пройдуть три гри групового турніру в групі D і одна гра 1/8 фіналу.