Зеніт запропонував Тимощуку новий контракт

Новини спорту:У пітерському клубі мають намір зберегти тренерський штаб Сергія Семака.

Керівництво пітерського «Зеніту» запропонувало продовжити трудові відносини членам тренерського штабу клубу, куди входять Ігор Сімутенков, Олександр Нізелік, Анатолій Тимощук, Юрій Жевнов, Михайло Бірюков, Вілліам де Олівейра, Андреа Сканавіно, Іван Кармінаті, Марія Бурова і Фелікс Ледесма.

У більшості з них діючі угоди закінчуються, як і у головного тренера команди Сергія Семака, в червні, але найближчим часом фахівці можуть укласти нові — якщо вони матимуть таке бажання. Раніше генеральний директор «Зеніту» Олександр Медведєв повідомив, що договір із Семаком за схемою «2+1» має бути підписаний до кінця травня.

41-річний екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук входить в тренерський штаб «Зеніту» з 2017-го року.