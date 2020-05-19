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Вівторок, 19.05.2020
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Засідання Виконкому УЄФА перенесли на 17 червня

Засідання Виконкому УЄФА перенесли на 17 червня
10:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про перенесення засідання Виконавчого комітету, яке мало відбутися 27 травня.

Наступне засідання Виконкому УЄФА планується провести 17 червня. Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу УЄФА.

"Найближче засідання Виконавчого комітету УЄФА замість 27 травня, як було заплановано раніше, пройде 17 червня. До цього часу УЄФА планує врегулювати питання з деякими аренами Євро-2020, які виникли у зв’язку з перенесенням фінальної стадії турніру", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА побоюються, що не всі країни-господарі будуть готові прийняти турнір, перенесений на літо 2021 року. Так, Федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви щодо своєї готовності провести турнір, з огляду на величезну кількість смертей через COVID-19 і втрати для економіки.

Євро-2020 мав відбутися в 12-ти містах - Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Санкт-Петербурзі, Будапешті, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Глазго, Більбао і Амстердамі.

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УЄФА, Червень, Перенесено, Засідання Виконкому.
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