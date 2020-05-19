В Англії планують церемонію вручення трофея чемпіону Прем'єр-ліги

Новини спорту:Від традицій ніхто не відмовляється – Юрген Клопп підніме довгоочікувану "чашку"?!

Виконавчий директор Англійської Прем'єр-ліги Річард Мастерс зазначив, що керівництво ліги не планує відмовлятися від ідеї проведення церемонії вручення трофея переможцю. Цитує Мастерса Sky Sports.

"Якщо це буде можливо, то так, ми плануємо провести церемонію вручення трофея. Ми хочемо дати гравцям та всій команді насолодитися цим моментом, заради якого вони так старанно працювали. Ми спробуємо реалізувати церемонію, якщо все буде в порядку з точки зору безпеки".

Раніше стало відомо, що клуби АПЛ прийняли одноголосне рішення відновити тренувальний процес з 19 травня.