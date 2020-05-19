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Шахтар увійшов до топ-10 найбільш домінуючих команд Європи

Шахтар увійшов до топ-10 найбільш домінуючих команд Європи
10:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Донецький клуб часто громить своїх суперників.

Донецький "Шахтар" увійшов у число кращих клубів Європи за кількістю розгромних перемог.

Рейтинг представив Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Організація вивчила статистику національних турнірів всього континенту в період з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019 року.

За кількістю перемог з великим рахунком "гірники" опинилися на дев'ятій позиції - у 32,9% випадків команда виграє з різницею мінімум у три голи. На десятій сходинці з аналогічним показником розмістився "Шериф" з Молдови.

Список несподівано очолив клуб з Гібралтару "Лінкольн Ред Імпс" - 49,6%. До першої трійки увійшли валлійський "Нью-Сейнс" (38,3%) і нідерландський "Аякс" (37,4%).

Топ-10 рейтингу:

1. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 49,6%

2. "Нью-Сейнтс" (Уельс) - 38,3%

3. "Аякс" (Нідерланди) - 37,4%

4. "Флора" (Естонія) - 35,6%

5. "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 35,4%

6. "Барселона" (Іспанія) - 35,4%

7. "Левадія" (Естонія) - 34,4%

8. "Бенфіка" (Португалія) - 33,5%

9. "Шахтар" (Україна) - 32,9%

10. "Шериф" (Молдова) - 32,9%

УНІАН раніше повідомляв про те, що "Динамо" запропонувало "Шахтарю" проводити домашні матчі в Києві.

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Список, ТОП-10, Шахтар, Розгромні перемоги.
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