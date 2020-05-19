Шахтар увійшов до топ-10 найбільш домінуючих команд Європи

Донецький "Шахтар" увійшов у число кращих клубів Європи за кількістю розгромних перемог.
Рейтинг представив Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).
Організація вивчила статистику національних турнірів всього континенту в період з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019 року.
За кількістю перемог з великим рахунком "гірники" опинилися на дев'ятій позиції - у 32,9% випадків команда виграє з різницею мінімум у три голи. На десятій сходинці з аналогічним показником розмістився "Шериф" з Молдови.
Список несподівано очолив клуб з Гібралтару "Лінкольн Ред Імпс" - 49,6%. До першої трійки увійшли валлійський "Нью-Сейнс" (38,3%) і нідерландський "Аякс" (37,4%).
Топ-10 рейтингу:
1. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 49,6%
2. "Нью-Сейнтс" (Уельс) - 38,3%
3. "Аякс" (Нідерланди) - 37,4%
4. "Флора" (Естонія) - 35,6%
5. "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 35,4%
6. "Барселона" (Іспанія) - 35,4%
7. "Левадія" (Естонія) - 34,4%
8. "Бенфіка" (Португалія) - 33,5%
9. "Шахтар" (Україна) - 32,9%
10. "Шериф" (Молдова) - 32,9%
УНІАН раніше повідомляв про те, що "Динамо" запропонувало "Шахтарю" проводити домашні матчі в Києві.