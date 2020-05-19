Челсі продовжив контракт з Кабальєро

Новини спорту:Воротар залишиться в лондонському клубі ще на рік.

"Челсі" скористався опцією в контракті і автоматично продовжив контракт з 38-річним воротарем Віллі Кабальєро, повідомляє The Telegraph. Угода розрахована на 12 місяців, до 30 червня 2021 року.

Аналогічна опція була активована в контракті форварда Олів'є Жиру.

Продовження частково пов'язане з припиненням сезону через пандемію коронавірусу, однак джерело зазначає, що тренерський штаб задоволений футболістами і тому вирішив зберегти їх і після 30 червня, коли закінчуються їх угоди.

Таким чином, з непродовження контрактами у "Челсі" залишаються тільки Вілліан і Педро. Якщо лондонці не будуть їх зберігати, то можливе короткострокове продовження до кінця сезону.