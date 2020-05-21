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Рома хоче орендувати форварда Кіна з опцією викупу

Рома хоче орендувати форварда Кіна з опцією викупу
09:16 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Іриски наполягають на обов'язковому викупі італійця.

Рома має намір орендувати нападника Евертона Мойзе Кіна з опцією подальшого викупу за 22 мільйони євро.

Джалороссі продовжують вести переговори з Ірисками і агентом форварда Міно Райолою.

Вовки вже запропонували Евертону варіант з орендою за 2 мільйони євро, але мерсисайдці наполягають на обов’язковому викупі італійця після закінчення орендної угоди.

Кін перейшов в Евертон з Ювентуса в минулому році, його трансфер обійшовся англійцям в 27,5 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 20-річний форвард забив всього один м’яч при двох результативних передачах в 26 матчах за Ірисок.

Рома веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. На вимушену паузу в чемпіонаті Італії команда Паулу Фонсека пішла на п’ятому місці в таблиці.

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Форвард, Оренда, Roma, Мойзе Кин, Право викупу.
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