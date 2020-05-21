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Україна здобула другу перемогу на турнірі з кіберфутболу European Nations Cup

Україна здобула другу перемогу на турнірі з кіберфутболу European Nations Cup
10:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:У другому поєдинку онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES у важкій боротьбі перемогла Грузію.

Поєдинок Україна — Грузія складався з трьох матчів і завершився з рахунком 2:1 (0:1, 4:2, 3:2). Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За збірну України грав Ігор Ighor_8 Любчак  Двобій мав тривати до двох перемог.

Нагадаємо, що у першому матчі групи 1 Україна впевнено перемогла Азербайджан — 2:0 (3:0, 6:2). Наразі збірна України має 6 очок.

Всього у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, беруть участь команди з 12-ти країн. Він проходить у трьох дисциплінах — CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES на цих змаганнях представляють три гравці — Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.

Наступну серію на віртуальних футбольних полях PES збірна України проведе в середу, 27 травня, з командою Сербії (початок — о 19.00). Цим поєдинком завершиться груповий етап турніру.

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Все по темі:

Перемога, Україна, Киберфутбол, European Nations Cup, #StayHome.
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