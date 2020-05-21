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Тоттенхем готовий купити Міліка

Тоттенхем готовий купити Міліка
10:07 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Польський нападник може перебратися в клуб АПЛ.

Форвард «Наполі» і національної збірної Польщі Аркадіуш Мілік може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

За даними джерела, «Тоттенхем» вже тривалий час стежить за польським футболістом. Сам форвард може покинути клуб в найближчі місяці, якщо не зможе продовжити з неаполитанцами контракт.

У цьому сезоні Мілік провів за «Наполі» 22 матчі у всіх турнірах, де забив 12 м'ячів. Діюча угода 26-річного поляка з «Наполі» розрахована до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що «Наполі» має намір виручити за 26-річного форварда 50 мільйонів євро.

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Все по темі:

Англия, Наполи, АПЛ, Форвард, Аркадиуш Милик, Польський нападник.
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