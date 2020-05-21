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Найближчі матчі Бундесліги починатимуться з хвилини мовчання

Найближчі матчі Бундесліги починатимуться з хвилини мовчання
10:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Бундесліга готується провести другий тур футбольного чемпіонату після його поновлення.

При цьому німецький футбольний союз планує починати матчі з хвилини мовчання в пам'ять про жертви коронавірусу. Про це повідомляє Terrikon.

"DFL запланував цей жест в пам'ять про жертви пандемії на наступні два ігрових дні в Бундеслізі та 2-му дивізіоні. У дні матчів 27 і 28 на всіх стадіонах двох професійних ліг Німеччини будуть проводитися ці заходи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 осіб. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях. За даними Інституту Роберта Коха, на сьогоднішній день в Німеччині зареєстровано 8 090 випадків смерті від COVID-19.

У нинішньому сезоні клуби DFL двічі проводили колективні хвилини мовчання: на 10-ту річницю з дня смерті колишнього воротаря збірної Німеччини Роберта Енке в листопаді та в пам'ять про жертви теракту в Ханау в лютому.

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Бундеслига, Матчи, Хвилини мовчання.
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