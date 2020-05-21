Баварія хоче дати Сане десятий номер

Новини спорту:У цьому сезоні десятка належить Коутіньйо.

Баварія хоче дати Лерою Сане десятий номер у разі його переїзду в Мюнхен.

Чемпіон Німеччини як і раніше налаштований підписати півзахисника Манчестер Сіті, а сам гравець хоче повернутися на батьківщину після чотирьох років виступів в Англії.

Напередодні стало відомо, що Сане заради переходу в Баварію готовий погодитися на 30-процентне зниження зарплати.

Мюнхенці хочуть запропонувати Лерою п’ятирічний контракт і готові заплатити за нього Манчестер Сіті 60 мільйонів євро.

На даний момент десятий номер у Баварії належить Філіпу Коутіньйо, який грає в Мюнхені на правах оренди. В кінці сезону бразилець повернеться в Барселону.

У найближчому матчі чемпіонату Німеччини Баварія вдома зіграє з Айнтрахтом.