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Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік

Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік
16:05 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:У складі парижан він отримує в 3 рази більше.

"Інтер" проявляє інтерес до нападаючого "ПСЖ" Едінсон Кавані, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" готові запропонувати 33-річному уругвайцю зарплату в розмірі 5 мільйонів євро на рік. Повідомляється, що італійський клуб був готовий запропонувати ту ж суму Дріса Мертенса з "Наполі", проте той вважав за краще прийняти пропозицію своєї нинішньої команди. За нинішнім контрактом з "ПСЖ", що діє до кінця червня цього року, Кавані отримує близько 16 мільйонів євро.

На рахунку Кавані 7 голів і 3 результативні передачі в 22 матчах за "ПСЖ" в сезоні-2019/20.

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Все по темі:

ПСЖ, Зарплата, Интер, Эдинсон Кавани, 5 мільйонів євро.
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