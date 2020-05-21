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Четвер, 21.05.2020
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Мілан може перехопити тренера збірної України

Мілан може перехопити тренера збірної України
17:32 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Тассотті може повернутися в рідний клуб.

Помічник головного тренера збірної України Мауро Тассотті може покинути тренерський штаб Андрія Шевченка.

Як повідомляє Tuttosport, претендент на посаду головного тренера "Мілана" Ральф Рангнік хоче запросити в свій штаб Мауро Тассотті. Також асистентом нового тренера повинен стати Даніеле Бонера.

Відзначимо, що контракт Тассотті зі збірною України завершується влітку. Українська асоціація футболу запропонувала нову угоду на два з половиною роки.

Також нагадаємо, що Тассотті працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка з 2016 року. На аналогічній посаді в "Мілані" він працював з 2001-го по 2015 рік, а до цього 17 сезонів виступав за "россонері".

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Все по темі:

Милан, Мауро Тассотти, Андрій Шевченко, Помічник головного тренера збірної України.
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