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Ньюкасл оголосить про зміну власника 1 червня

Ньюкасл оголосить про зміну власника 1 червня
09:13 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Ясір Аль-Румайян буде призначений новим президентом клубу.

Ньюкасл оголосить про зміну власника клубу 1 червня – після того, як офіційно буде завершена робота з документами про продаж.

Прем’єр-ліга схвалила продаж клубу за 335 мільйонів євро. Новим президентом Ньюкаслу буде призначений Ясір Аль-Румайян.

Раніше майбутніх власників Ньюкасла звинувачували у зв’язках з піратським стрімінговим сервісом, що могло поставити хрест на їх придбання клубу у колишнього власника Майка Ешлі.

Бажаним тренером для нового керівництва клубу є Маурісіо Почеттіно або Массіміліано Аллегрі, які знаходяться без роботи після звільнення з Тоттенхема і Ювентуса відповідно.

На сьогоднішній день Ньюкасл займає 13-е місце в таблиці АПЛ. Чемпіонат елітного англійського дивізіону призупинений через пандемію COVID-19.

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Ньюкасл, 1 червня, Ясір Аль-Румайян, Новий власник.
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