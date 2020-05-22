Ньюкасл оголосить про зміну власника 1 червня

Новини спорту:Ясір Аль-Румайян буде призначений новим президентом клубу.

Ньюкасл оголосить про зміну власника клубу 1 червня – після того, як офіційно буде завершена робота з документами про продаж.

Прем’єр-ліга схвалила продаж клубу за 335 мільйонів євро. Новим президентом Ньюкаслу буде призначений Ясір Аль-Румайян.

Раніше майбутніх власників Ньюкасла звинувачували у зв’язках з піратським стрімінговим сервісом, що могло поставити хрест на їх придбання клубу у колишнього власника Майка Ешлі.

Бажаним тренером для нового керівництва клубу є Маурісіо Почеттіно або Массіміліано Аллегрі, які знаходяться без роботи після звільнення з Тоттенхема і Ювентуса відповідно.

На сьогоднішній день Ньюкасл займає 13-е місце в таблиці АПЛ. Чемпіонат елітного англійського дивізіону призупинений через пандемію COVID-19.