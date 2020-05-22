Зоря розірвала контракт із Лазіо

Новини спорту:Бразильський захисник більше не є гравцем луганського клубу.

24-річний бразильський захисник Лазіо більш не є гравцем «Зорі». Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою, контракт розірваний.

Незважаючи на розрив контракту, Лазіо отримав можливість тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі «Зорі» аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути Україну.

«Мені дуже приємно було працювати в «Зорі». Тут все до мене добре ставилися. Буду згадувати цей час із теплотою. З надією і вірою дивлюся в майбутнє і, сподіваюся, скоро настане новий етап моєї кар'єри», — зазначив Лазіо.

Лазіо перейшов в «Зорю» влітку 2019-го року, але закріпитися в основному складі так і не зумів. Бразилець не провів жодного офіційного матчу за луганський клуб.