В Україні сьогодні відбудуться перші футбольні матчі після паузи через пандемію

Новини спорту:Сьогодні в Україні відбудуться перші футбольні матчі після майже двомісячної перерви через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

22 травня на поле вийдуть футболісти "Динамо", "Руху", "Миная", "Львова", "Олександрії" та "Ворскли", які проведуть товариські матчі. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч "Динамо" (Київ) — "Рух" (Львів) відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 14.00. Головний арбітр — Євген Арановський.

Поєдинок "Минай" — "Львів" пройде у Минаї і розпочнеться о 15.00. Головний арбітр — Ярослав Козик.

"Олександрія" і "Ворскла" (Полтава) зіграють в Олександрії. Матч розпочнеться о 14.00. Головний арбітр - Віктор Копієвський.

Як повідомлялося, в Україні до 22 червня запроваджено адаптивний карантин. Із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, уряд дозволив проведення без глядачів спортивних заходів, в яких задіяно до 50 учасників.

Поновлення футбольного сезону серед команд Прем'єр-ліги заплановано на 30 травня, втім, журналісти програми "Футбольний формат" Лев Галушко та Олег Ящук повідомили вчора, що його перенесуть на 6 червня.