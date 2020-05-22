Челсі продасть Емерсона в Ювентус за 30 мільйонів євро

Новини спорту:Також в угоду можуть включити Адріена Рабьо.

Лондонський "Челсі" готовий відпустити захисника Емерсона Палміері в туринський "Ювентус" за € 30 млн, повідомляє Tuttosport.

За даними джерела, лондонський клуб також готовий віддати 25-річного футболіста в оренду. Повідомляється, що "Ювентус" може включити в угоду півзахисника Адріена Рабьо.

Емерсон - вихованець бразильського "Сантоса". Гравець перейшов в "Челсі" з "Роми" в січні 2018 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Емерсон провів 14 матчів і не записав до свого активу результативних дій.