Маскерано: Клопп робить Ліверпуль досконалою командою

Новини спорту:Екс-хавбек "червоних" в захваті від еволюції клубу.

Колишній опорник "Ліверпуля" Хав'єр Маскерано висловився про гру "червоних" під керівництвом Юргена Клоппа.

"Ліверпуль" продовжує дивувати мене своєю еволюцією. Ясно, що Клопп побудував цю команду за своїми лекалами. Я грав тут 10 років тому і зараз не бачу нічого схожого з тією командою.

Я стежив за Клоппом з тих пір, коли він тренував "Боруссію". Дортмундці були пресинг-командою, що схоже на нинішній "Ліверпуль". Однак Клопп тепер інакше розгортає гру, в той час як раніше його стиль був більш прямий.

Мені подобається ця еволюція. В результаті "Ліверпуль" стає більш досконалою командою", - цитує Маскерано Ole.