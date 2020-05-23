Бабич: Хочемо потрапити до кваліфікації Ліги Європи через стикові матчі

Новини спорту:Головний тренер «Маріуполя» - про цілі команди.

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич розповів, чи буде його команда боротися за єврокубки.

- Чи будуть у «Маріуполя» контрольні матчі?

- Нам потрібна гра, але поки що на даний момент переговори з можливими суперниками тривають. Якщо домовиться про спаринг не вийде, проведемо двосторонку, з арбітрами і з картками.

- Ви напевно аналізували матчі команди на карантині. Над чим треба більше працювати «Маріуполю» для поліпшення гри?

- Так, дійсно, проаналізували багато матчів, статистику та наші результати. Напевно, хотілося б додати в упевненості, в холоднокровність. Особливо це стосується молодих гравців. Хлопці переживають, коли роблять невластиві собі помилки. Наша робота тренерського штабу в цьому і полягає, щоб прищепити і вселити гравцям впевненість на футбольному полі.

- Чи буде «Маріуполь» боротися за право зіграти в плей-офф, щоб потрапити в єврокубки?

- У нас було завдання потрапити до першої шістки, яку ми не виконали. Але тепер на чільне місце будемо ставити мету зіграти за право потрапити в кваліфікацію Ліги Європи через стикові матчі. Всі думки будуть спрямовані на це. Також не будемо забувати і про Кубок України, щоб вдало виступити в цьому турнірі.