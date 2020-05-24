Наполі готує розпродаж на 200 млн євро

Новини спорту:"Партенопейці" планують суттєво змінити склад влітку.

У літнє трансферне вікно "Наполі" може попрощатися з рядом ключових гравців.

За інформацією Sky Sport Italia, мова йде про Каліду Кулібалі, Аллана, Аркадіуша Міліка і Фаузі Гуляма. На "Сан-Паоло" сподіваються виручити з продажу названих гравців близько 200 мільйонів євро.

У клубі впевнені, що нинішня ера вичерпала себе і готуються суттєво оновити колектив. Проте, в клубі докладуть усіх зусиль для збереження Лоренцо Інсіньє і Дріса Мертенса.

При цьому Дженнаро Гаттузо може бути запропонований більш довгостроковий контракт. Нинішня угода наставника з "партенопейцями" закінчується в липні 2021 року.