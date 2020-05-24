Шахтарю виповнилося 84 роки

Новини спорту:Донецький клуб святкує день народження.

В неділю, 24-го травня, ФК «Шахтар» святкує 84-річчя від дня заснування.

«Шахтар» ще за радянських часів подолав шлях від регіонального колективу до однієї з найсильніших команд країни: 4 рази вигравав Кубок СРСР (1961, 1962, 1980, 1983) і стільки ж брав медалі чемпіонату, ставав володарем Суперкубка СРСР (1984).

Сучасний період – найуспішніший в історії клубу. Протягом років незалежності України здобуто вже 34 трофеї: 12 чемпіонських титулів, 13 національних Кубків і 8 Суперкубків, а також – Кубок УЄФА. Сьогодні «Шахтар» є лідером українського футболу та одним з найбільш прогресуючих клубів Європи.