Стадіон Чорноморець придбала американська компанія на аукціоні

Новини спорту:За 5,2 млн доларів купили багатостраждальну арену.

Одеський стадіон "Чорноморець", на якому проводить домашні матчі однойменна команда, продали на аукціоні, інформує "ТаТоТаке".

Також повідомляється, що останні кілька років стадіон належав Фонду гарантування вкладень фізичних осіб, який виставляв арену на аукціон зі стартовою ціною 1,1 млрд гривень (40 млн доларів). До березня 2020-го ціну знизили до 10 млн доларів.

Арену купила якась американська компанія за 139 млн гривень (5,19 млн доларів), назва не уточнюється. Вже внесено 10% від всієї суми. Стадіон придбаний разом з офісними приміщеннями, фітнес-центром, ресторанами, готелем і підземним паркінгом.

Електроенергія на стадіоні обходиться в 1 млн гривень в місяць. Всі комунальні послуги та податок на землю становить 3 млн гривень в місяць. Зарплата працівників арени - 600 тисяч гривень.