Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус

Новини спорту:Россонері готові до повноцінного відновлення тренувань.

Футболісти, тренерський штаб та обслуговуючий персонал Мілана здали негативні тести на коронавірус. На першому етапі тестування в команді теж не виявили гравців, що заразилися.

Россонері після результатів тестів зможуть повернутися до командних тренувань з завтрашнього дня, дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Єдиним відсутнім гравцем у складі Мілана стане півзахисник Франк Кессі, який після прибуття в Італію продовжує дотримуватися режиму самоізоляції.

В Італії продовжили заборону на проведення спортивних змагань до 14 червня. Указ прем’єр-міністра унеможливлює відновлення Серії А 13 червня, як планувалося раніше.

Чемпіонат Італії був припинений на початку березня у зв’язку з пандемією коронавірусу. Лідирує в Серії А – Ювентус. Стара синьйора на одне очко випереджає Лаціо.