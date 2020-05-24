Футболіст Борнмута здав позитивний тест на коронавірус

Новини спорту:Він ізолюється на тиждень.

В результаті другого етапу тестування гравців і персоналу клубів АПЛ коронавірус підтвердився у одного з футболістів Борнмута. Його ім’я не називається.

Гравець відправиться на карантин на 7 днів, після чого здасть ще один тест на наявність COVID-19. Команда не стане через події скасовувати тренування.

Всього на другому етапі тестування коронавірус знайшли у двох людей в лізі, сумарно заразилися серед представників АПЛ – вісім чоловік.

Очікується, що 27 травня АПЛ проголосує за початок контактних тренувань, що передбачає другий етап відновлення футбольного сезону в Англії. На тижні команди почали тренуватися в невеликих групах з дотриманням безпечної дистанції.

Британський уряд вже схвалив відновлення чемпіонату в червні. Можлива дата рестарту – 12 червня, але в АПЛ не виключають варіанту відкласти матчі ще на тиждень.