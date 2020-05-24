Почеттіно отримав щедру пропозицію від Ньюкасла

Новини спорту:Аргентинець може очолити новий клуб в АПЛ.

Чемпіон світу-1978 Оссі Арділес заявив, що екс-наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно вже отримав пропозицію очолити "Ньюкасл".

Згідно з чутками, Почеттіно є метою номер один серед тренерів для інвесторів з Саудівської Аравії, які перебувають за крок від придбання "Ньюкасла".

67-річний Арділес, який є великим другом Почеттіно, впевнений, що Маурісіо буде зацікавлений в поверненні в Прем'єр-Лігу.

"Маурісіо добре себе почуває в Англії. Його сватають в" Ньюкасл "- вони вже розмовляли, і вище керівництво цього клубу зробило йому хорошу пропозицію.

Маурісіо був зв'язаний зобов'язаннями з "Тоттенхемом", але в минулий вівторок він став вільним у виборі клубу. З огляду на це, він буде відкритий до пропозицій, однак "Ньюкасл" - цілком реальний варіант для повернення до роботи.

Йому потрібно трохи часу, щоб все обдумати", - повідомив Арділес Daily Mirror.