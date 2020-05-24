Скачать
Неділя, 24.05.2020
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Известный теннисист арестован за избиение бывшей жены
Известный теннисист арестован за избиение бывшей жены
Тренер Гассиева сомневается в успехе Усика в хэвивейте
Тренер Гассиева сомневается в успехе Усика в хэвивейте
Каштру похвастался 11 украинцами в составе Шахтера в игре с Рухом
Каштру похвастался 11 украинцами в составе Шахтера в игре с Рухом

Молодий захисник МЮ подарував батькові на день народження Mercedes

Молодий захисник МЮ подарував батькові на день народження Mercedes
15:20 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Гарний подарунок.

Брендону Вільямсу у вересні виповниться лише 20 років, але молодий захисник вже чимало пограв в першій команді "Манчестер Юнайтед".

Прогрес футболіста помітили в клубі і миттєво відреагували - новий контракт до 2022-го з підвищенням зарплати.

Звісно, хлопець вирішив скористатися можливістю віддячити найближчим людям.

Гравець зробив сюрприз для батька на його день народження - Mercedes 4x4.

Вільямс виріс в робочому районі Манчестера Харпурхі.

Його батько був простим робітником, а мати керувала невеликим кафе.

Усвідомивши талант сина, батьки кинули всі сили на здійснення його мрії - виступи за легендарний "Юнайтед".

І тепер він готовий їм відплатити.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Mercedes, Машина, МЮ, Подарунок, Брендон Вільямс, Батькові.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футболіст Борнмута здав позитивний тест на коронавірус
02 Наполі готує розпродаж на 200 млн євро
03 Сезон баскетбольної Євроліги можуть дограти в Туреччині
04 Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус
05 Шахтарю виповнилося 84 роки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся