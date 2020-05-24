Молодий захисник МЮ подарував батькові на день народження Mercedes

Новини спорту:Гарний подарунок.

Брендону Вільямсу у вересні виповниться лише 20 років, але молодий захисник вже чимало пограв в першій команді "Манчестер Юнайтед".

Прогрес футболіста помітили в клубі і миттєво відреагували - новий контракт до 2022-го з підвищенням зарплати.

Звісно, хлопець вирішив скористатися можливістю віддячити найближчим людям.

Гравець зробив сюрприз для батька на його день народження - Mercedes 4x4.

Вільямс виріс в робочому районі Манчестера Харпурхі.

Його батько був простим робітником, а мати керувала невеликим кафе.

Усвідомивши талант сина, батьки кинули всі сили на здійснення його мрії - виступи за легендарний "Юнайтед".

І тепер він готовий їм відплатити.