Шальке вдома розгромно програв Ауґсбурґу

Новини спорту:Кобальтові не можуть перемогти вже в дев'ятому матчі Бундесліги поспіль.

Шальке програв Ауґсбурґу (0:3) в домашньому матчі 27-го туру Бундесліги.

Гості повели в рахунку вже на 6-й хвилині зустрічі зусиллями Едуарда Левена. У другому таймі Ноа-Жоель Саренрен-Базі подвоїв перевагу Аугсбурга. У компенсований час нападник гостей Серхіо Кордова встановив остаточний рахунок зустрічі.

Кобальтові з 37 очками йдуть на 8-му місці Бундесліги. Шальке не може перемогти вже в дев’ятому матчі чемпіонату Німеччини поспіль. Аугсбург набрав 30 очок і піднявся на 12-ту позицію.

У наступному турі Шальке 27 травня на виїзді зіграє з Фортуною. Аугсбург в цей же день вдома прийматиме Падерборн.