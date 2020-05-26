Шанхай пропонує Ігало контракт вартістю 75 млн фунтів

Новини спорту:Нігерієць покине МЮ вже в неділю.

Нападник Шанхай Шеньхуа Одіон Ігало, який грає в оренді за Манчестер Юнайтед, повернеться в Китай в найближчу неділю.

Ігало бажає продовжити грати в Манчестері, але самі клуби не прийшли до спільного знаменника в питанні його майбутнього. У Китаї йому пропонують новий контракт на чотири роки загальною вартістю в 75 мільйонів фунтів.

Ігало приєднався до Юнайтед на правах оренди в кінці січня. З тих пір форвард забив 4 голи в 8 матчах Червоних дияволів.

Чемпіонат АПЛ припинений через пандемію COVID-19. На перерву МЮ пішов на п’ятому місці в таблиці.