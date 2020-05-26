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Манчестер Сіті знайшов заміну Сане у Байєрі

Манчестер Сіті знайшов заміну Сане у Байєрі
11:51 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Лерой може йти.

Англійський "Манчестер Сіті" знайшов футболіста, який здатний замінити їм Лероя Сане – в літнє трансферне вікно німець, швидше за все, перейде до "Баварії".

За інформацією Daily Mail, у разі переїзду Сане в Мюнхен, "містяни" придбають вінгера "Байєра" Леона Бейлі. Штаб Гвардіоли бачить в ямайському гравці ідеальну заміну Лерою, а здатність Леона вийти на обох флангах атаки стане тільки плюсом.

Трансфер Бейлі оцінюється приблизно в 45 мільйонів євро. Він захищає кольори "Байєра" з 2017 року, раніше грав за "Генк". У поточному сезоні 22-літній хавбек зіграв 16 матчів у Бундеслізі, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

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ФК Ман Сити, Лерой Сане, Заміна.
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