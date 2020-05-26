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Бернардескі має намір залишитися в Ювентусі

Бернардескі має намір залишитися в Ювентусі
11:53 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Вінгер не збирається змінювати клубну прописку.

Італійський вінгер «Ювентуса» Федеріко Бернардескі планує залишитися в туринському клубі. Про це розповів агент футболіста Беппе Боццо.

«Я не зустрічався з представниками інших клубів. Єдине, ми спілкувалися про «Барселону», проте все було лише на рівні розмов. Федеріко Бернардескі не має наміру залишати «Ювентус», - сказав Боццо.

Термін дії контракту 26-річного Федеріко Бернардескі з «Ювентусом» закінчується в 2022 році. У нинішньому сезоні Серії А Федеріко Бернардескі взяв участь в 18 матчах і заробив три жовті картки.

Раніше повідомлялося, що «Ювентус» готовий віддати Федеріко Бернардескі за Жоржинью.

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Ювентус, Федерико Бернардески, Італійський вінгер.
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