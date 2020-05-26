Динамо запланувало ще один контрольний матч перед відновленням сезону

Новини спорту:Кияни зіграють проти донецького "Олімпіка".

Київське "Динамо" проведе ще один товариський матч перед відновленням сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляється на офіційному сайті комітету арбітрів УАФ.

Суперником "Динамо" буде одинадцята команда УПЛ на момент зупинки турніру - донецький "Олімпік".

Матч відбудеться 27 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі - о 14.00.

Нагадаємо, 22 травня "Динамо" провело контрольний матч проти "Руха". Зустріч завершилася внічию - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" також проведе контрольний матч 27 травня.

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