Динамо запланувало ще один контрольний матч перед відновленням сезону

Київське "Динамо" проведе ще один товариський матч перед відновленням сезону в Українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляється на офіційному сайті комітету арбітрів УАФ.
Суперником "Динамо" буде одинадцята команда УПЛ на момент зупинки турніру - донецький "Олімпік".
Матч відбудеться 27 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі - о 14.00.
Нагадаємо, 22 травня "Динамо" провело контрольний матч проти "Руха". Зустріч завершилася внічию - 0:0.
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" також проведе контрольний матч 27 травня.
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