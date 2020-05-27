Скачать
Середа, 27.05.2020
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда

Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
11:43 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Влітку команду може покинути Ібрагімович.

Нападник Реала Лука Йовіч і форвард Наполі Аркадіуш Мілік увійшли в розширений список потенційних придбань Мілана на найближче трансферне вікно.

Однак Мілан не зможе платити Йовічу його зарплату в Мадриді (5 млн євро), до того ж Реал не має наміру відпускати гравця дешевше 40-50 мільйонів. Альтернативою може стати оренда, але в Реалі готові зробити ставку на серба в наступному сезоні.

Наполі також не має наміру дешево відпускати польського нападника. У клубі готові вимагати за Міліка не менше 50 мільйонів євро.

Мілан розглядає варіанти посилення атакуючої лінії через можливий відхід влітку шведського форварда Златана Ібрагімовича.

Россонері займають сьоме місце в чемпіонаті Італії, загальмованому через пандемію коронавірусу. Сезон планують відновити 13 червня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Милан, Аркадиуш Милик, Лука Йович, Трансферне вікно, Центрфорвард.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 НХЛ озвучила план відновлення сезону
02 Володимиру Кличку повернули усі чемпіонські пояси
03 МЮ оновив домашню форму на наступний сезон
04 Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся