Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда

Новини спорту:Влітку команду може покинути Ібрагімович.

Нападник Реала Лука Йовіч і форвард Наполі Аркадіуш Мілік увійшли в розширений список потенційних придбань Мілана на найближче трансферне вікно.

Однак Мілан не зможе платити Йовічу його зарплату в Мадриді (5 млн євро), до того ж Реал не має наміру відпускати гравця дешевше 40-50 мільйонів. Альтернативою може стати оренда, але в Реалі готові зробити ставку на серба в наступному сезоні.

Наполі також не має наміру дешево відпускати польського нападника. У клубі готові вимагати за Міліка не менше 50 мільйонів євро.

Мілан розглядає варіанти посилення атакуючої лінії через можливий відхід влітку шведського форварда Златана Ібрагімовича.

Россонері займають сьоме місце в чемпіонаті Італії, загальмованому через пандемію коронавірусу. Сезон планують відновити 13 червня.