Шахтар розгромив Оболонь-Бровар в спарингу

Новини спорту:Впевнена перемога лідера Favbet Ліги.

Донецький Шахтар обіграв Оболонь-Бровар в товариському матчі з рахунком 4:0.

Спаринг проходив на базі Гірників Святошин.

Голи в складі Шахтаря забили Алан Патрік і Марлос в першому таймі, Маркос Антоніо і Тете – після перерви.

Трохи пізніше товариський матч проведе київське Динамо. Кияни зіграють з Олімпіком на стадіоні Динамо імені Лобановського. Початок спарингу о 14:00.

Шахтар і Динамо зустрінуться в рамках чемпіонату України в неділю 31 травня. Матч пройде на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 17:00.

Після 23-х турів Favbet Ліги лідирує Шахтар. Гірники випереджають Зорю на 13 очок. Динамо замикає трійку, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.

Товариський матч

Шахтар – Оболонь-Бровар 4:0 (2:0)

Голи: Алан Патрік (9), Марлос (21), Маркос Антоніо (75), Тете (76)