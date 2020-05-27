Скачать
Середа, 27.05.2020
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Смалійчук викупив Карпати у Димінського

Смалійчук викупив Карпати у Димінського
13:21 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:У львівського клубу тепер новий власник.

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук викупив львівський клуб у Петра Димінського.

Тепер Олег Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром однієї з компаній-засновників юридичної особи ФК Карпати, яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Відзначимо, що інші 50% клубу як і раніше належать другій компанії з Британських Віргінських островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією, їм є Ігор Коломойський.

Відзначимо, що Олег Смалійчук в даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

Карпати знаходяться на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карпати, Смалійчук, Димінський, Викупив клуб.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Володимиру Кличку повернули усі чемпіонські пояси
02 НХЛ озвучила план відновлення сезону
03 Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
04 МЮ оновив домашню форму на наступний сезон
05 Тайсону Ф'юрі запропонували виставковий бій з Майком Тайсоном
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся