Смалійчук викупив Карпати у Димінського

Новини спорту:У львівського клубу тепер новий власник.

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук викупив львівський клуб у Петра Димінського.

Тепер Олег Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром однієї з компаній-засновників юридичної особи ФК Карпати, яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Відзначимо, що інші 50% клубу як і раніше належать другій компанії з Британських Віргінських островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією, їм є Ігор Коломойський.

Відзначимо, що Олег Смалійчук в даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

Карпати знаходяться на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.