Шахтар проведе залишок сезону на Олімпійському

Новини спорту:Динамо буде грати на стадіоні імені Лобановського.

Донецький "Шахтар" дограє нинішній сезон УПЛ на НСК "Олімпійський", в той час як "Динамо" буде грати домашні матчі на стадіоні імені Лобановського. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас.

"Динамо" все решту матчів до завершення сезону буде проводити на стадіоні ім. Лобановського. Логічне рішення, адже матчі будуть проходити без глядачів. У клубі порахували нераціональним витрачатися на оренду НСК "Олімпійський", який в найближчі два місяці буде в розпорядженні "Шахтаря", - написав Бурбас в Твіттері.

Нагадаємо, що на стадіоні ім. Лобановського домашні матчі УПЛ в цьому сезоні проводив "Олімпік".

Раніше "Динамо" підтвердило, що матч 24-го туру проти "Шахтаря", який повинен був пройти в Харкові, відбудеться на "Олімпійському".