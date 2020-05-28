Скачать
Четвер, 28.05.2020
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Следующий бой Усика планируется на август
Следующий бой Усика планируется на август

УАФ дозволила поновити футбольні змагання в регіонах

УАФ дозволила поновити футбольні змагання в регіонах
10:39 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:За участю до 50 людей.

Виконавчий комітет УАФ провів засідання з використанням засобів зв’язку й ухвалив рішення про поновлення регіональних змагань за умови отримання дозволів від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів виконком УАФ вирішив дозволити регіональним асоціаціям футболу поновлювати змагання з футболу обласного, районного та міського рівня, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб (за винятком змагань, у яких беруть участь особи віком до 18-ти років), без глядачів, у регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів.

Це має відбуватися за умови отримання відповідних погоджень (дозволів) від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування та затвердження ними відповідних рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення таких змагань.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

УАФ, Дозвіл, Сезону, Поновлення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Санон переніс операцію на нозі
02 УАФ дозволила поновити футбольні змагання в регіонах
03 Хабіба Нурмагомедова пропонують призначити головою Дагестану
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся