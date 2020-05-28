УАФ дозволила поновити футбольні змагання в регіонах

Новини спорту:За участю до 50 людей.

Виконавчий комітет УАФ провів засідання з використанням засобів зв’язку й ухвалив рішення про поновлення регіональних змагань за умови отримання дозволів від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів виконком УАФ вирішив дозволити регіональним асоціаціям футболу поновлювати змагання з футболу обласного, районного та міського рівня, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб (за винятком змагань, у яких беруть участь особи віком до 18-ти років), без глядачів, у регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів.

Це має відбуватися за умови отримання відповідних погоджень (дозволів) від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування та затвердження ними відповідних рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення таких змагань.