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В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату

В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
02:33 Сьогодні Телеграф УНН

Новини спорту:Матчі повинні будуть проходити без уболівальників на стадіонах.

Акціонери Англійської Прем'єр-ліги домовилися про дату відновлення сезону 2019/20 років, повідомляє сайт АПЛ.

Перезапуск змагань розпочнеться 17 червня за умови дотримання всіх вимог безпеки.

Матчі "Астон Вілла" – "Шеффілд Юнайтед" і "Манчестер Сіті" – "Арсенал", перенесені через фінал Кубка ліги, відбудуться 17 червня, після чого 19 червня відбудеться повноцінний тур.

"Сьогодні ми попередньо домовилися відновити Прем'єр-лігу в середу 17 червня. На жаль, матчі повинні будуть проходити без уболівальників на стадіонах, тому ми раді, що вболівальники знайшли позитивне рішення, щоб мати можливість дивитися всі 92 матчі, які залишились в даному сезоні", - розповів виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс.

Зауважимо, що через світову пандемію COVID-19, матчі АПЛ проходитимуть без глядачів на стадіонах.

 
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Футбол, Чемпионат, АПЛ, Карантин.
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