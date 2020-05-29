Хакимі хоче грати в Реалі

Новини спорту:.Марокканському захиснику нецікаві пропозиції інших клубів

21-річний марокканський правий захисник Ашраф Хакімі має намір грати в мадридському «Реалі». Про це заявив агент футболіста Алехандро Кама.

Протягом двох останніх сезонів Хакімі, чий контракт належить «Реалу», виступає за дортмундську «Боруссію» на правах оренди. Угода розрахована до літа 2020-го року, після чого гравець повинен повернутися в «Реал».

Своїми вдалими виступами Ашраф викликав інтерес у багатьох європейських клубів, але сам футболіст мріє тільки про виступи за «Реал».

У поточному сезоні Хакімі провів за «Боруссію» Дортмунд 40 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Орієнтовна вартість захисника становить €54 мільйони.