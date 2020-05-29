Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Динамо"

Новини спорту:У 24-у турі Прем'єр-ліги лідер нинішнього чемпіонату донецький "Шахтар" зіграє з київським "Динамо", яке незвично йде третім.

Букмекери в цьому поєдинку віддають перевагу донеччанам, повідомляє Укрінформ.

Компанія Parimatch ставки на перемогу "Шахтаря" приймає з коефіцієнтом 1,96, на ничию - 3,65, на виграш підопічних Олексія Михайличенка - 3,75.

Історія очних зустрічей команд у чемпіонатах незалежної України, починаючи з 1992 року: "Динамо" - 24 перемоги, "Шахтар" - 22, нічиїх - 17, різниця м'ячів - 79:73. Усього ж динамівці вигравали чемпіонат 15 разів, "Шахтар" - 12.

Нинішнього сезону суперники зустрічалися чотири рази і мають по дві перемоги. Динамівці були кращими у кубкових баталіях - виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани здолали киян в обох поєдинках Прем'єр-ліги (2:1 та 1:0). Перевага "Шахтаря" у чемпіонаті України, який виходить з карантину, пов'язанного з пандемією коронавірусу, просто колосальна. Команда Луїша Каштру випереджає у турнірній таблиці найближчих переслідувачів - луганську "Зорю" та "Динамо" - аж на 13 очок.

Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".