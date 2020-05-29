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Півзахисник дортмундської Боруссії Дахуд вибув до кінця сезону

Півзахисник дортмундської Боруссії Дахуд вибув до кінця сезону
16:04 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Він травмувався у грі з Баварією.

Півзахисник Боруссії Д Махмуд Дахуд через травму пропустить не тільки наступний матч команди з Падеборном, але і весь залишок нинішнього сезону.

“На жаль, після гри з Баварією ми дізналися, що Дахуд вибув до кінця сезону”, – заявив тренер Джмелів Люсьєн Фавр.

Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення з суддею травму отримав форвард Борусії Ерлінг Холанд. Він не зіграє проти Падеборна.

24-річний Дахуд в нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах за Боруссію, відзначившись однієї результативною передачею.

Боруссія знаходиться на другому місці турнірної таблиці Бундесліги, програючи лідируючій Баварії 7 очок. Матч проти Падеборна пройде 31 травня.

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Махмуд Дахуд, Кінець сезону, Півзахисник Боруссії Д, Вибув.
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